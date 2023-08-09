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        Aksaray'da tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 08:11
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        Aksaray'da tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
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        AKSARAY (AA) - Aksaray'da tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Emirhan Pınarbaşı (20) idaresindeki plakasız motosiklet, Aksaray-Ankara kara yolunun 7. kilometresinde Ahmet A. yönetimindeki 31 ADJ 252 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Sürücü Pınarbaşı ile beraberindeki İbrahim K. (18) çarpışmanın etkisiyle yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Pınarbaşı, yaşamını yitirdi.

        İbrahim K'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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