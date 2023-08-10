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        Aksaray Belediyesi, hasat ettiği nohutları ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor

        Aksaray Belediyesi yetiştirdiği 60 ton nohudu, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 11:57
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        Aksaray Belediyesi, hasat ettiği nohutları ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor
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        AKSARAY (AA) - Aksaray Belediyesi yetiştirdiği 60 ton nohudu, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor.

        Belediye Başkanı Evren Dinçer, gazetecilere, sosyal belediyecilik projelerine devam ettiklerini söyledi.

        Aksaray Belediyesi olarak üreten ve paylaşan belediyecilik hizmeti verdiklerini belirten Dinçer, şunları kaydetti:

        "Toprağın ve tarımın öneminin her geçen gün arttığı bu dönemde belediyemize ait arazilerimizi değerlendirdik. Ektiğimiz nohutları temmuz ayı içerisinde hasat ettik. Çok şükür bereketli bir hasat dönemi yaşadık. Elde ettiğimiz nohutları eleme tesissinden sonra paketleme işlemine tabi tutarak ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladık. Üreten belediyecilik anlayışı ile bu yolda topraklarımızı daha verimli kullanarak toplumda dezavantajlı kesimlerin ihtiyacını karşılamayı sürdüreceğiz."

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