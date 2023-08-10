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        Aksaray'da sahipsiz köpeklerin ısırdığı kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 17:10
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        Aksaray'da sahipsiz köpeklerin ısırdığı kişi hastaneye kaldırıldı
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        AKSARAY (AA) - Aksaray'da sahipsiz köpeklerin ısırdığı kişi yaralandı.

        Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde işten evine dönen Gökhan Kemal Bozlak'a (35), sahipsiz iki köpek saldırdı.

        Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Bozlak'ın, bağırarak yardım istemesi üzerine, çevredekiler köpekleri uzaklaştırdı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bozlak, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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