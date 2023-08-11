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        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 11:49
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        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        AKSARAY (AA) - Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        Kent merkezinde ikamet eden C.A, R.A. ve S.A'nın zaman zaman il dışından uyuşturucu getirerek sattığı belirlendi. Şüpheliler, kent merkezindeki ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Aramada, bir miktar esrar, 195 kök Hint keneviri, kenevir tohumu ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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