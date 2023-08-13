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        Aksaray Belediyesince çevre düzenlemesi yapılan "Hasan Dağı Mesire Alanı" açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 20:19
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        Aksaray Belediyesince çevre düzenlemesi yapılan "Hasan Dağı Mesire Alanı" açıldı
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        AKSARAY (AA) - Aksaray Belediyesince çevre düzenlemesi gerçekleştirilen "Hasan Dağı Mesire Alanı" hizmete girdi.

        Açılış törenine AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Dinçer, açılışta yaptığı konuşmada, mesire alanının doğal dokusunu bozmadan yenilediklerini söyledi.

        Yeşil alanların vatandaşlara sunulmasına yönelik projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Dinçer, şunları kaydetti:

        "Mesire alanını vatandaşlarımıza daha iyi bir şekilde hizmet vermesi için yeniledik. Çevre düzenlemesinin yanında mescit ve lavabolar yaptık. Oyun parkurları ile orman masaları yerleştirdik. Burası vatandaşlarımızın kendilerine ve sevdiklerine zaman ayıracakları, rahat bir nefes alacakları, sosyal vakit geçirecekleri güzel bir yer oldu."

        Milletvekili Aydoğdu ise Hasan Dağı ve mesire alanının kentin gelişiminde büyük öneme sahip olduğunu ve herkesin duyarlılıkla koruması gerektiğini ifade etti.

        Konuşmaların ardından Dinçer ve beraberindekiler mesire alanını gezdi.

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