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        Aksaray'da uyuşturucu ve silah ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 16:06
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        Aksaray'da uyuşturucu ve silah ticareti yapan 2 kişi tutuklandı
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        AKSARAY (AA) - Aksaray'da uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve Komando Asayiş timleri, kentte uyuşturucu madde ve silah ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerce M.A, A.G. ve F.Ş'nin Adana'dan temin ettikleri uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabancaları Aksaray'a getirecekleri belirlendi.

        Kente giriş yaptığı tespit edilen şüphelileri gözaltına alan ekipler, zanlıların üzerinde ve araçlarında arama yaptı.

        Aramada, 6 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler M.A. ve F.Ş, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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