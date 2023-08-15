Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Gündem GÜNEŞTE TOST! Adana'da sıcaklık 50 dereceyi aştı! - Hava Durumu Haberleri

        Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu için veda programı düzenlendi

        Valililer Kararnamesiyle Erzincan Valisi olarak atanan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu için veda programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu için veda programı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY (AA) - Valililer Kararnamesiyle Erzincan Valisi olarak atanan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu için veda programı yapıldı.

        Aydoğdu, kentte bir otelde düzenlenen programda, Aksaray'ın kendisinin ilk göz ağrısı olduğunu, çalışmaktan büyük onur duyduğunu dile getirdi.

        Geriye sadece yapılan iyiliklerin kaldığını aktaran Aydoğdu, şunları kaydetti:

        "Aksaraylılar görev süremiz boyunca bize çok güzel sahip çıktı. Hayatımın en değerli, anlamlı yıllarını yaşadım. Buradan öğrendiklerimize bir şeyler katarak ayrılıyoruz. Hiçbir insanın kendisini öteki hissetmediği bir dönem yaşadık. Aksaray'dan ayrılırken heybemizde nice güzel anı ve en kıymetli hediyemiz olan hayır duaları var. Ben nerede olursam olayım her zaman Aksaraylıların emrindeyim. Hakkınızı helal edin. Allah kalbinize, gönlünüze hüzün vermesin."

        Programa, AK Parti Aksaray milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ile Hüseyin Altınsoy, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Aksaray'da yere düşen kulaklı orman baykuşu yavrusunu vatandaşlar yuvasına...
        Aksaray'da yere düşen kulaklı orman baykuşu yavrusunu vatandaşlar yuvasına...
        Aksaray'da uyuşturucu ve silah ticareti yapan 2 kişi tutuklandı
        Aksaray'da uyuşturucu ve silah ticareti yapan 2 kişi tutuklandı
        Aksaray Belediyesince çevre düzenlemesi yapılan "Hasan Dağı Mesire Alanı" a...
        Aksaray Belediyesince çevre düzenlemesi yapılan "Hasan Dağı Mesire Alanı" a...
        Aksaray'da gelin ile damadın etrafında drift yapan sürücüye para cezası
        Aksaray'da gelin ile damadın etrafında drift yapan sürücüye para cezası
        GÜNCELLEME - Aksaray'daki zincirleme trafik kazasında yaralananlardan biri...
        GÜNCELLEME - Aksaray'daki zincirleme trafik kazasında yaralananlardan biri...
        Aksaray'daki zincirleme kazada ölenler, güvercin almaya gidiyormuş
        Aksaray'daki zincirleme kazada ölenler, güvercin almaya gidiyormuş