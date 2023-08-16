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        Aksaray'da işçi servisleri çarpıştı, 13 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 10:34
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        Aksaray'da işçi servisleri çarpıştı, 13 kişi yaralandı
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        AKSARAY (AA) - Aksaray'da işçileri taşıyan iki servisin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

        Celalettin K. idaresindeki 68 S 0327 plakalı işçi servis minibüsü, Organize Sanayi Bölgesi Mehmet Altınsoy Bulvarı'nda, Bünyamin A'nın kullandığı 68 ADB 787 plakalı minibüsle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 13 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Yaralılardan Dede Yalvaç, gazetecilere, araçla evlerine gittikleri sırada kazanın meydana geldiğini söyledi.

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