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        GÜNCELLEME - Aksaray'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 16:33
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        GÜNCELLEME - Aksaray'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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        AKSARAY (AA) - Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Geri dönüşüm fabrikasında, dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depolama alanında çıkan yangını gören işçiler durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

        Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Bu sırada, dumandan etkilenen bir itfaiye erine sağlık ekiplerince müdahale edildi.

        Ekiplerin alandaki soğutma çalışması sürüyor.

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