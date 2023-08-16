Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu görevine başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu görevine başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY (AA) - Valiler Kararnamesi ile Aksaray Valiliğine atanan Mehmet Ali Kumbuzoğlu, görevine başladı.

        Kumbuzoğlu'nu valilik önünde vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri karşıladı.

        Selamlaşma ve karşılama töreninin ardından makamına geçen Kumbuzoğlu, gazetecilere, Aksaray'ın önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

        Kentin, tarih ve medeniyetin en önemli merkezlerinden biri olduğunu belirten Kumbuzoğlu, şöyle konuştu:

        "Eşsiz doğal güzellikleriyle ülkemizin incisi konumundaki Aksaray'da çalışacak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu kadim şehre hizmet ederken sorumluluklarımın farkında olacağım. Çalışma arkadaşlarımla insan odaklı, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, milletin hizmetinde olma anlayışı içerisinde olacağız. Herkesin görüş ve önerilerine açık olacağız. Aksaray'ı daha ileriye taşımak adına, her kurumumuzla azim, gayret ve gönül birliği içerisinde ayrım yapmadan hizmetler üreteceğiz."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Aksaray'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altı...
        GÜNCELLEME - Aksaray'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altı...
        Aksaray'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Aksaray'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Aksaray'da işçi servisleri çarpıştı, 13 kişi yaralandı
        Aksaray'da işçi servisleri çarpıştı, 13 kişi yaralandı
        Aksaray'da işçi servisleri çarpıştı; 13 yaralı
        Aksaray'da işçi servisleri çarpıştı; 13 yaralı
        Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu için veda programı düzenlendi
        Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu için veda programı düzenlendi
        Aksaray'da yere düşen kulaklı orman baykuşu yavrusunu vatandaşlar yuvasına...
        Aksaray'da yere düşen kulaklı orman baykuşu yavrusunu vatandaşlar yuvasına...