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        Aksaray'da otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 13:38
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        Aksaray'da otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı
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        AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.

        Deniz Çetin (47) idaresindeki 42 EUA 10 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir karayolu Genç Osman köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile otomobildeki eşi Hatice (45), çocukları Çınar (11), Taha (15) ve Taylan Çetin (16) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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