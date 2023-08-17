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        Aksaray'da hırsızlık şüphelisi, girdiği dükkanda suçüstü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 15:25
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        Aksaray'da hırsızlık şüphelisi, girdiği dükkanda suçüstü yakalandı
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        AKSARAY (AA) - Aksaray'da hırsızlık şüphelisi girdiği iş yerinde gözaltına alındı.

        Taşpazar Mahallesi'nde bir iş yerinden para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

        Çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelisinin İsmail K. olduğu belirlendi. Bu sırada gelen ihbar üzerine verilen adrese giden polis ekipleri, İsmail K'yi başka bir iş yerinde suçüstü yakaladı.

        Güvenlik kamerası görüntüsünde bir kişinin cam kapıyı tekmeleyerek açması ve içeri girdikten sonra kasadan para alıp uzaklaşması yer alıyor.

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