Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da toplu sünnet şöleni düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 20:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da toplu sünnet şöleni düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY (AA) - Aksaray Belediyesince sünnet ettirilen 1004 çocuk için şölen düzenlendi.

        Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen şölen öncesinde çocuklar, üstü açık otobüslerle şehir turu attı. Gezi sonrası Kılıçaslan Parkı'na gelen çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı, ikramda bulunuldu.

        Burada konuşan Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, valiliğinin dördüncü gününde böyle güzel bir organizasyonda olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

        Sünnet şöleninin çocuklar için unutulmaz bir anı olduğunu belirten Kumbuzoğlu, çocukluk döneminin ardından erkekliğin ön plana geleceğini ifade etti.

        AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ise belediyeciliğin en önemli unsurunun sosyal belediyecilik olduğunu, sünnet şöleninin de bunlar arasında yer aldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Belediye Başkanı Evren Dinçer de çocuklar için unutamayacakları bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Sünnet edilenler arasında 30 engelli çocuğun da bulunduğunu belirten Dinçer, şöyle konuştu:

        "Aksaray merkez ve köylerindeki çocukların bu özel gününde birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz. İnşallah da bundan sonraki yıllarda da benzer organizasyonları düzenleyeceğiz. Müthiş bir katılım var bu bizi çok mutlu ediyor. Yavrularımıza sünnet kıyafetlerini ve oyuncaklarımızı dağıttık. Çocuklarımızın hayatında bugün önemli bir yer edecek. Çok eğlenceli vakitler geçireceğiz. Gençlerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum."

        Program, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından sona erdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çığlıklarına koştular! "Beni kurtarın"
        Çığlıklarına koştular! "Beni kurtarın"
        Bıçak parası istediği öne sürülen doktor tutuklandı
        Bıçak parası istediği öne sürülen doktor tutuklandı
        ABD'de Hilary alarmı
        ABD'de Hilary alarmı
        Aranan kişinin cansız bedeni aracıyla nehirde bulundu
        Aranan kişinin cansız bedeni aracıyla nehirde bulundu
        Talisca'da flaş gelişme!
        Talisca'da flaş gelişme!
        7 bebeği öldüren hemşire hakkında yeni detaylar
        7 bebeği öldüren hemşire hakkında yeni detaylar
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        Nem bulutu! Antalyalılar denize koştu
        Nem bulutu! Antalyalılar denize koştu
        Fenerbahçe'nin Krunic inadı!
        Fenerbahçe'nin Krunic inadı!
        Prof. Dr. Gökçen Orhan son yolculuğuna uğurlandı
        Prof. Dr. Gökçen Orhan son yolculuğuna uğurlandı
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        "Organlarımı bağışladım"
        "Organlarımı bağışladım"
        İngilizlerin Nelsson ısrarı sürüyor!
        İngilizlerin Nelsson ısrarı sürüyor!
        Plajda kutlama
        Plajda kutlama
        Diplomaları yurt dışından
        Diplomaları yurt dışından
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        TEKNOFEST 2023 Roket Yarışması, Tuz Gölü'nde başladı
        TEKNOFEST 2023 Roket Yarışması, Tuz Gölü'nde başladı
        Adıyaman´da kazada ölen anne, kızı ve torunu, Aksaray´da toprağı verildi
        Adıyaman´da kazada ölen anne, kızı ve torunu, Aksaray´da toprağı verildi
        Trafik kazasında yaşamını yitiren anne, kızı ve torununun cenazesi Aksaray'...
        Trafik kazasında yaşamını yitiren anne, kızı ve torununun cenazesi Aksaray'...
        Aksaray'da hırsızlık şüphelisi, girdiği dükkanda suçüstü yakalandı
        Aksaray'da hırsızlık şüphelisi, girdiği dükkanda suçüstü yakalandı
        Aksaray'da otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı
        Aksaray'da otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı
        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu görevine başladı
        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu görevine başladı