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        Aksaray'da evde silahla vurulan kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 13:59
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        Aksaray'da evde silahla vurulan kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        AKSARAY (AA) - Aksaray'da evde silahla vurulan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Pamucak Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi'nde bir apartmanın 2. katında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile evde bulunanlar arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi, Rahim T. (27) Kemal B. (35) ve Azra Şengül G'yi (21) silahla yaraladı.

        Silah sesinin duyulmasının ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Rahim T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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