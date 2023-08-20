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        Aksaray'da tır ile traktör çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 16:22
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        Aksaray'da tır ile traktör çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        AKSARAY (AA) - Aksaray'da tır ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Cengiz P. idaresindeki 34 FYP 055 plakalı tır, Aksaray-Nevşehir kara yolunun 38. kilometresinde Furkan K. (26) yönetimindeki 50 LF 452 plakalı traktörle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Furkan K. ile annesi Havva K. (53) ağır yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Havva K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis, tır sürücüsü Cengiz P'yi gözaltına aldı.

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