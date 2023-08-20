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        GÜNCELLEME - Aksaray'da evde silahla vurulan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 22:32
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        GÜNCELLEME - Aksaray'da evde silahla vurulan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        AKSARAY (AA) - Aksaray'da evde silahla vurulan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı; olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

        Pamucak Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi'nde, bir apartmanın 2. katındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rahim T. (27) silahla vurularak hayatını kaybetti, Kemal B. (35), Azra Şengül G. (21) ve İsmail B. (35) yaralandı. Olaya dair zanlının Hasan B. olduğu tespit edildi.

        Hasan B, Tacin Mahallesi'nde saklandığı evde polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Yaralı halde kaçan İsmail B'nin (35) ise Alayhan köyünde olduğu tespit edildi.

        Polis ekipleri, İsmail B'yi, saklandığı ikamette gözaltına alarak tedavisi için Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesine götürdü.

        İsmail B. ile Hasan B'nin, borç nedeniyle tartıştığı daha sonra Hasan B'nin, İsmail B'ye ateş ettiği sırada evde bulunan diğer kişileri de yaraladığı öğrenildi.

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