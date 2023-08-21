Aksaray'da 1 kişiyi öldürüp, 3 kişi yaralayan zanlı tutuklandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da silahla 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı.

Pamucak Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi'ndeki apartmanın 2. katında, 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan ve saklandığı evde polis ekiplerince gözaltına alınan Hasan B'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, silahlı kavgada yaralanan ve tedavisi tamamlanan İsmail B'nin cezaevi firarisi olduğu ve tutuklandığı öğrenildi.

Pamucak Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi'nde, dün, bir apartmanın 2. katındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rahim T. (27) silahla vurularak hayatını kaybetmiş, Kemal B. (35), Azra Şengül G. (21) ve İsmail B. (35) de yaralanmıştı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Hasan B, Tacin Mahallesi'nde saklandığı evde polis ekiplerince yakalanmıştı.