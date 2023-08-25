Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 00:02 Güncelleme: 25.08.2023 - 00:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY (AA) - Aksaray'da çıkan kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Somuncubaba Mahallesi'nde Suriye uyruklu A.E. (35) ile M.C. (42) arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı.

        Tartışma, her iki kişinin yakınlarının da dahil olmasıyla keser, satır, taş ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kavgada yaralanan A.E. ile M.C. sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Bu arada, hastaneye gelerek tartışmayı burada da devam ettiren yaralıların yakınlarına polis ve güvenlik görevlileri müdahale etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Putin'den Prigojin'in ailesine taziye
        Putin'den Prigojin'in ailesine taziye
        HSK yetki kararnamesini tamamladı
        HSK yetki kararnamesini tamamladı
        Buldozer Fener!
        Buldozer Fener!
        "Konferans yarı finali doğal adayı"
        "Konferans yarı finali doğal adayı"
        Szymanski alev aldı
        Szymanski alev aldı
        Bükreş'te Bahtiyar oldu!
        Bükreş'te Bahtiyar oldu!
        Sultanlar'dan 5'te 5!
        Sultanlar'dan 5'te 5!
        Organlarıyla 3 kişiye hayat verdi
        Organlarıyla 3 kişiye hayat verdi
        Osmaniye'de ambulansla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
        Osmaniye'de ambulansla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
        Ağustosun son haftası da çok sıcak!
        Ağustosun son haftası da çok sıcak!
        Merkez kararı sonrası dolarda çok sert düşüş
        Merkez kararı sonrası dolarda çok sert düşüş
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        Kural değişmedi yine davalık
        Kural değişmedi yine davalık
        Durdurulamıyor! Sırrını paylaştı!
        Durdurulamıyor! Sırrını paylaştı!
        Ünlü oyuncuya büyük şok
        Ünlü oyuncuya büyük şok
        Cimbom'dan Salih Özcan atağı!
        Cimbom'dan Salih Özcan atağı!

        Benzer Haberler

        SURİYELİ GRUP ARASINDAKİ BORÇ- ALACAK KAVGASI HASTANEDE DE SÜRDÜ; 2 YARALI
        SURİYELİ GRUP ARASINDAKİ BORÇ- ALACAK KAVGASI HASTANEDE DE SÜRDÜ; 2 YARALI
        Suriyeli grup arasındaki borç- alacak kavgası hastanede de sürdü; 2 yaralı
        Suriyeli grup arasındaki borç- alacak kavgası hastanede de sürdü; 2 yaralı
        Ankara'da düzenlenecek TEKNOFEST'e yoğun ilgi bekleniyor
        Ankara'da düzenlenecek TEKNOFEST'e yoğun ilgi bekleniyor
        Arızalanan aracını kontrol ederken kamyonetin çarptığı sürücü, öldü
        Arızalanan aracını kontrol ederken kamyonetin çarptığı sürücü, öldü
        Aksaray'da kamyonetin çarptığı kişi öldü
        Aksaray'da kamyonetin çarptığı kişi öldü
        Selçuk Bayraktar: İnsansız hava araçlarında yapay zeka çalışmaları yürütüyo...
        Selçuk Bayraktar: İnsansız hava araçlarında yapay zeka çalışmaları yürütüyo...