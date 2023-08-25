Aksaray'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da çıkan kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Somuncubaba Mahallesi'nde Suriye uyruklu A.E. (35) ile M.C. (42) arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma, her iki kişinin yakınlarının da dahil olmasıyla keser, satır, taş ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada yaralanan A.E. ile M.C. sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, hastaneye gelerek tartışmayı burada da devam ettiren yaralıların yakınlarına polis ve güvenlik görevlileri müdahale etti.