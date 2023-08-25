Aksaray'da otomobil ile traktör çarpıştı, 3 kişi yaralandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hakan K. idaresindeki 34 VU 9477 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolunun 15. kilometresinde Kasım K. yönetimindeki 68 HZ 396 plakalı traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, yaralanan Hakan K. ile otomobildeki Mustafa E. (50) ve Güzin E. (45) sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.