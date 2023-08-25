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        Aksaray Valiliğinden "Gazilerimize insanlık dışı muamele" başlıklı paylaşımlar hakkında açıklama

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 21:12 Güncelleme: 25.08.2023 - 21:12
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        Aksaray Valiliğinden "Gazilerimize insanlık dışı muamele" başlıklı paylaşımlar hakkında açıklama
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        AKSARAY (AA) - Aksaray Valiliği, bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde yer alan "Gazilerimize insanlık dışı muamele" başlıklı paylaşımlara ilişkin kamu görevlileri hakkında adli ve idari tahkikat başlatıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 21 Ağustos'ta yaşanan olayla ilgili bugün bazı sosyal medya hesaplarından ve haber sitelerinden "Gazilerimize insanlık dışı muamele" başlıklı paylaşımların yapıldığı vurgulandı.

        Söz konusu olayın adli mercilere intikal ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Olay anında görev yapan kamu görevlileri hakkında gerekli adli ve idari tahkikatlar başlatıldı. Soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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