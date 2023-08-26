Aksaray'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Aksaray'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
AKSARAY (AA) - Aksaray'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
M.E.D. (16) idaresindeki 68 ACB 387 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolu Bozcamahmut mevkisinde bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan M.E.D. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.