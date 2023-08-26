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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig

        Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış mücadelesinde Tekirdağ Süleymanpaşa, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 34-26 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 15:50 Güncelleme: 26.08.2023 - 16:16
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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
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        AKSARAY (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış mücadelesinde Tekirdağ Süleymanpaşa, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 34-26 mağlup etti.

        Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, deplasman takımı Tekirdağ Süleymanpaşa'nın 12-10 üstünlüğüyle tamamlandı.

        Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Tekirdağ Süleymanpaşa, maçı 34-26 kazandı.

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