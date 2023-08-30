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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Aksaray'da partililerle buluştu:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 16:19 Güncelleme: 30.08.2023 - 16:19
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Aksaray'da partililerle buluştu:
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        AKSARAY (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 2024 seçimlerinin hazırlıklarını 4,5 yıl önce başlayarak çoktan bitirdiklerini, muhalefetin çalışmalara yeni başladığını söyledi.

        Yılmaz, AK Parti Aksaray İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

        Burada açıklamalarda bulunan Yılmaz, yerel seçimlere dair istişare çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi.

        Yılmaz, 2019 seçimlerinin ardından çalışmalara başlayan bir siyasi geleneğe sahip olduklarını, muhalefetin seçim çalışmalarına yeni başladığını belirtti.

        AK Parti'nin çok güçlü veri tabanı ve birikime sahip olduğunu anlatan Yılmaz, "Bizler 2024 seçimlerinin hazırlıklarını 4,5 sene önce başlayarak çoktan bitirdik. Muhalefet çalışmalara yeni başlıyor. Bütün il, ilçe ve beldelerde 'Yarın seçim olacak hadi bakalım.' dediklerinde hemen sokağa çıkabilecek kadar hazırlıklıyız." diye konuştu.

        - "Onlar, siyaseti makam elde etmenin bir yolu olarak görüyorlar"

        Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Onlar, siyaseti makam elde etmenin bir yolu olarak görüyorlar. Siyaseti kendi omuzlarına dikecekleri rütbeleri elde edecekleri bir faaliyet olarak görüyorlar. Biz ise omzumuza dikilecek rütbelerin önemine bakmıyoruz, karşımızda bizden hizmet bekleyen insanımızın gözünün içine bakıyoruz. O insanların gönlüne ve kalbine girmeye çalışıyoruz. Hayatlarına, adına hizmet diyebileceğimiz katkıları nasıl verebiliriz demenin gayreti içerisindeyiz."

        Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer öncülüğünde kentte birçok projenin hayata geçirildiğine değinen Yılmaz, çalışmalarından dolayı Dinçer'e teşekkür etti.

        Programa, AK Parti Aksaray Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları Belma Erdoğan ve Lokman Ertürk ile partililer katıldı.

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