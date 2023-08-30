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        Aksaray'daki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 23:23 Güncelleme: 30.08.2023 - 23:23
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        Aksaray'daki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
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        AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Mehmet M. (35) idaresindeki 68 ACN 889 plakalı otomobil, Aksaray - Yeşilova yolu Ulukışlatolu girişinde İsmail Y. (31) yönetimindeki 68 ACT 818 plakalı odun yüklü kamyonete arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Mehmet M'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Kazada yaralanan sürücü İsmail Y. ile kamyonetteki Adem D. (28) sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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