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        Aksaray'da bir kişi otobüste ayağına basıldığı gerekçesiyle tartıştığı şüpheli tarafından yaralandı

        Aksaray'da bir kişinin kesici aletle yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kardeş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 11:23 Güncelleme: 31.08.2023 - 12:20
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        Aksaray'da bir kişi otobüste ayağına basıldığı gerekçesiyle tartıştığı şüpheli tarafından yaralandı
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        AKSARAY (AA) - Aksaray'da bir kişinin kesici aletle yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kardeş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İstanbul'dan Osmaniye'ye şehirlerarası otobüsle giden E.A. (28) Aksaray-Ankara kara yolunun 15. kilometresinde ayağına basıldığı gerekçesiyle M.K. (29) ve kardeşi H.İ.K. (18) ile tartıştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, otobüs sürücüsü dinlenme tesisinde mola verdi.

        Otobüsten inen M.K'nin kesici aletle E.A'yı yaraladığı öne sürüldü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        E.A, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri, M.K. ve H.İ.K'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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