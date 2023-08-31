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        Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 14:08 Güncelleme: 31.08.2023 - 14:11
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        Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı
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        AKSARAY (AA) - Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, C.U'nun zaman zaman il dışından uyuşturucu getirerek sattığını belirledi.

        Şüpheli, ikametine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Aramada, bir miktar esrar, bonzai, kenevir tohumu, 33 tabanca fişeği, hassas terazi ve 3 av tüfeği ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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