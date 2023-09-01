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        Aksaray'da adli yıl açılış töreni yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 12:03 Güncelleme: 01.09.2023 - 12:03
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        Aksaray'da adli yıl açılış töreni yapıldı
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        AKSARAY (AA) - Aksaray'da yeni adli yılın başlaması nedeniyle tören düzenlendi.

        15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törende, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir ve Aksaray Baro Başkanı Ferit Köse Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Aydemir, adaletin sloganik cümlelere ihtiyaç duymayacak kadar kıymetli bir kavram olduğunu, hukukçuların insan hakları ve eşitlik temelinde adaletin tecellisi için ellerinden gelenin iyisini ortaya koymakla mükellef olduklarını kaydetti.

        Aksaray Barosu Başkanı Ferit Köse de savunma hakkına ve avukatlık mesleğine saygının gereklerinin yerine getirildiği adli yıl olması temennisinde bulundu.

        Törene, hakimler, savcılar, avukatlar ile adliye çalışanları katıldı.

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