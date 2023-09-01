Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, kentteki gazetecilerle buluştu

AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, gazetecilerle bir araya geldi.

Kumbuzoğlu, Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonu'nda, kentte görev yapan basın mensuplarıyla tanışarak istişare etti.

Gazetecilerin şehrin potansiyelini ön plana çıkarma konusunda büyük rol oynadığını vurgulayan Kumbuzoğlu, "Aksaray'da kamu kuruluşları ile basın mensuplarımız arasında güzel bir iş birliği var. Şehrin tarım, turizm ve sanayi dinamiklerinin nabzını birlikte tutacağız. Bu süreçte birbirimize güç vererek şehrimizde güzel hizmetler yapacağız." diye konuştu.

Program, soru cevabın ardından sona erdi.