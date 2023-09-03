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        Aksaray'da sağanak ile dolu tarım arazileri ve mahsullere zarar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 12:15 Güncelleme: 03.09.2023 - 12:19
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        Aksaray'da sağanak ile dolu tarım arazileri ve mahsullere zarar verdi
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        AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Yeşiltepe beldesinde etkili olan sağanak ve dolu tarım arazileri ve mahsullere zarar verdi.

        Belde de akşam saatlerinde sağanakla başlayan dolu, merkez ve kırsalda etkili oldu.

        Yağış nedeniyle bir üreticinin ekim yaptığı arazisinde hasadı yapılmış çekirdek mahsulünde büyük oranda zarar oluştu.

        Üreticinin zararını inceleyen ekipler, hasar tespit çalışmalarına başladı.

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