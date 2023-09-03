Aksaray'da sağanak ile dolu tarım arazileri ve mahsullere zarar verdi

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Yeşiltepe beldesinde etkili olan sağanak ve dolu tarım arazileri ve mahsullere zarar verdi.

Belde de akşam saatlerinde sağanakla başlayan dolu, merkez ve kırsalda etkili oldu.

Yağış nedeniyle bir üreticinin ekim yaptığı arazisinde hasadı yapılmış çekirdek mahsulünde büyük oranda zarar oluştu.

Üreticinin zararını inceleyen ekipler, hasar tespit çalışmalarına başladı.