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        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu,1 kişinin hayatını kaybettiği sel sonrası açıklama yaptı:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 00:59 Güncelleme: 04.09.2023 - 01:05
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        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu,1 kişinin hayatını kaybettiği sel sonrası açıklama yaptı:
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        AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kentte kuvvetli yağış nedeniyle oluşan selden 14 kişinin kurtarıldığını, bir kişinin cesedine ulaşıldığını, arama kurtarma ekiplerinin ise bir bebeğe ulaşmaya çalıştığını belirtti.

        Vali Kumbuzoğlu, sel felaketi sonrası kriz masası oluşturulduğunu ve bölgede çalışmaların devam ettiğini söyledi.

        Devletin tüm kurumları ve imkanlarıyla sahada olduğunu aktaran Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

        "İlimiz, Sevinçli ile Gücünkaya köylerinde ve Kireçlik mevkisinde sel afeti meydana gelmiştir. Şu an itibariyle 14 afetzedeye müdahale edilmiş, 13 vatandaşımız taburcu edilmiştir. Bir vatandaşın tedavisi devam etmekte olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olay yerinde bir vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Gelen ihbarlar doğrultusunda bir çocuğumuzun arama çalışmaları da devam etmektedir. Aksaray Belediyesi, İl Özel İdaresi, UMKE, AFAD, DSİ, Karayolları, emniyet ve jandarma ile devletimiz tüm kurumları ve imkanlarıyla sahadadır. Arama kurtarma inceleme çalışmaları devam etmektedir. Selin yaşandığı ilk dakikadan itibaren kurumlarımız koordineli bir şekilde çalışmalara devam etmektedir. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Hepimize geçmiş olsun."

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