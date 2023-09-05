Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'daki selde kaybolan bebek için arama kurtarma çalışmaları sürüyor

        Aksaray'da pazar akşam başlayan sağanak sonrası Ihlara yolu Kireçlik mevkisinde meydana gelen selde kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 10:34 Güncelleme: 05.09.2023 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'daki selde kaybolan bebek için arama kurtarma çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        AFAD, jandarma, polis ve UMKE ekipleri, olayın yaşandığı yola paralel su kanalı ve etrafındaki arazi boyunca arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

        Ekipler, 3 aylık bebeğin bulunması için bölgede adım adım tarama yapıyor.

        Aksaray'ın Kireçlik mevkisinde 3 Ağustos Pazar akşamı yaşanan selde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi kurtarılmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eskiden böyleydi! O göl bu hale geldi!
        Eskiden böyleydi! O göl bu hale geldi!
        Enflasyonda sigara sarmalı
        Enflasyonda sigara sarmalı
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Okul servislerinde son hazırlıklar yapılıyor
        Okul servislerinde son hazırlıklar yapılıyor
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde ekonomi ve diplomasi trafiği
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde ekonomi ve diplomasi trafiği
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri
        Adana'da korkunç olay! Balkonda uyuyan çocuk vuruldu!
        Adana'da korkunç olay! Balkonda uyuyan çocuk vuruldu!
        Kaza anını anlattı: Yan yatıp, sürüklendik
        Kaza anını anlattı: Yan yatıp, sürüklendik
        Sele kapılan Asel bebek balçıkta aranıyor!
        Sele kapılan Asel bebek balçıkta aranıyor!
        Erdoğan-Putin görüşmesinde gündem olan anlar
        Erdoğan-Putin görüşmesinde gündem olan anlar
        Gençler borsaya hücum etti
        Gençler borsaya hücum etti
        Şebeke suyu... 150 kişi hastanelik oldu!
        Şebeke suyu... 150 kişi hastanelik oldu!
        Galatasaray iki transferi birden açıkladı
        Galatasaray iki transferi birden açıkladı
        8 ayda milyonlarca kişi sokaklara indi!
        8 ayda milyonlarca kişi sokaklara indi!
        Yağmur alarmı! Bu şehirler dikkat...
        Yağmur alarmı! Bu şehirler dikkat...
        "Arsa kiralama modeliyle maliyetin yüzde 50'den fazla düşme şansı var"
        "Arsa kiralama modeliyle maliyetin yüzde 50'den fazla düşme şansı var"
        Yok böyle kutlama!
        Yok böyle kutlama!
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        Eric Bailly Beşiktaş'ta
        Eric Bailly Beşiktaş'ta

        Benzer Haberler

        1 kişinin öldüğü, 14 kişinin kurtulduğu selde kaybolan Asel bebek, aranıyor...
        1 kişinin öldüğü, 14 kişinin kurtulduğu selde kaybolan Asel bebek, aranıyor...
        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, sel sonrası kaybolan Asel bebeği arama çalışmala...
        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, sel sonrası kaybolan Asel bebeği arama çalışmala...
        1 kişinin öldüğü, 14 kişinin kurtulduğu selde kaybolan Asel bebek, aranıyor...
        1 kişinin öldüğü, 14 kişinin kurtulduğu selde kaybolan Asel bebek, aranıyor...
        1 kişinin öldüğü, 14 kişinin kurtulduğu selde kaybolan Asel bebek, aranıyor...
        1 kişinin öldüğü, 14 kişinin kurtulduğu selde kaybolan Asel bebek, aranıyor...
        1 kişinin öldüğü, 14 kişinin kurtulduğu selde kaybolan Asel bebek, aranıyor...
        1 kişinin öldüğü, 14 kişinin kurtulduğu selde kaybolan Asel bebek, aranıyor...
        1 kişinin öldüğü, 14 kişinin kurtulduğu selde kaybolan Asel bebek, aranıyor
        1 kişinin öldüğü, 14 kişinin kurtulduğu selde kaybolan Asel bebek, aranıyor