Aksaray OSB'ye 4. genişleme alanı

Vali Kumbuzoğlu, kurum ziyaretleri kapsamında Aksaray Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünü ziyaret etti.

OSB Müdürü Ali Bay’dan bölgenin genel durumu, yatırımcı sayıları, üretimdeki fabrikalar, istihdam rakamları ile OSB’nin sorun ve ihtiyaçları hakkında bilgi alan Vali Kumbuzoğlu, bölgenin yatırım için cazip konum ve avantajlarının her platformda tanıtılarak yeni yatırımcıları kente davet edeceklerini, bu noktada Aksaray OSB ve ilçelerde açılan OSB’lerin öncelikli konuların en üst sırasında yer alacağını söyledi.

Aksaray OSB’de bugüne kadar mevcut alanına 3 genişleme alanı eklendiğini, bunun sürekli gelişim gösteren bölgenin konum ve sunduğu yatırım avantajları ile ön plana çıktığını ifade eden Vali Kumbuzoğlu, mevcut alan ve 3 genişleme alanı da dolan bölgeye yeni bir genişleme alanı planlandığını bildirdi.

4. Genişleme alanı için Aksaray OSB tarafından iş ve işlemleri tamamlanarak ilgili bakanlıklara müracaat yapıldığını aktaran Vali Kumbuzoğlu, yapılan müracaatı en kısa sürede sonuçlandırmak için konunun en yakından takipçisi olacaklarını anlattı.

Aksaray'ın, Türkiye’nin üretim ve istihdamda ortaya koyduğu hedefleri gerçekleştirmeye emin adımlarla gerçekleştireceğine yürekten inandığını belirten Vali Kumbuzoğlu, kamu olarak yatırımcıların her zaman yanında olacaklarını, onların önünü açarak rehberlik etmeye hep birlikte devam edeceklerini belirtti.