Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        GÜNCELLEME - Aksaray'daki selde kaybolan bebek için arama kurtarma çalışmaları sürüyor

        Aksaray'da pazar akşam başlayan sağanak sonrası Ihlara yolu Kireçlik mevkisinde meydana gelen selde kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 20:54 Güncelleme: 05.09.2023 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Aksaray'daki selde kaybolan bebek için arama kurtarma çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        AFAD, jandarma, polis ve UMKE ekipleri, olayın yaşandığı yola paralel su kanalı ve etrafındaki arazi boyunca arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

        Ekipler 3 aylık bebeğin bulunması için bölgede adım adım tarama yapıyor.

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, selde kaybolan Asel bebeği bulmak için büyük bir mücadele verdiklerini belirterek "Sel felaketi sırasında suya kapılarak kaybolan 3 aylık Asel bebeğimizi arama kurtarma çalışmaları sonucu inşallah sağ bir şekilde bulacağız. Kendisine kavuşma gayretlerimizi ümidimizi kesmeden sürdürmeye devam ediyoruz. İki buçuk gündür bütün arama kurtarma ekiplerimizle tüm imkanlarımızı seferber ederek çalışıyoruz." diye konuştu.

        Arama çalışmalarını bebeğe zarar gelmemesi için mümkün olduğunca insan emeğine dayalı gerçekleştirdiklerini dile getiren Kumbuzoğlu, balçığa saplanma tehlikesi düşünülerek 10 kilometrelik alanın iş makinesi kullanılmadan arandığını bildirdi.

        En büyük arzularının Asel bebeği annesinin kucağına teslim etmek olduğunu aktaran Kumbuzoğlu şunları kaydetti:

        "Bir diğer arama alanı olarak belirlediğimiz yerde yaklaşık 50 dönümlük ağaçlık araziyi tek tek elden geçiriyoruz. Bütün imkanlarımızı kullanarak sahada 408 personelle mücadelemizi sürdürüyoruz. Arama kurtarma teknikleri doğrultusunda belli bir süre sonra kurtarma köpeklerini devreye sokacağız. Kurtarma köpeklerinin teknik olarak koku alma duygularının oluşabilmesi için arazinin uygun hale gelmesi gerekiyor. Yarın sabah saatlerinden itibaren arama kurtarma köpeklerini devreye sokarak çalışmaların rengini ve şeklini değiştirmeye gayret edeceğiz."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yağmur İstanbul'a indi
        Yağmur İstanbul'a indi
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Cimbom'un Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı!
        Cimbom'un Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı!
        Avrupa'da sel felaketi
        Avrupa'da sel felaketi
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Hemşire eşini öldüren caniye ceza indirimi!
        Hemşire eşini öldüren caniye ceza indirimi!
        Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik!
        Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik!
        Beşiktaş, Konferans Ligi kadrosunu açıkladı!
        Beşiktaş, Konferans Ligi kadrosunu açıkladı!
        Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım
        Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım
        İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu
        İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Adana'da korkunç olay! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü!
        Adana'da korkunç olay! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü!
        Meslektaşları yıkıldı
        Meslektaşları yıkıldı
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Amerikalı kadını Esenyurt'ta yaptırdığı estetik mi ölüme götürdü?
        Amerikalı kadını Esenyurt'ta yaptırdığı estetik mi ölüme götürdü?
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri

        Benzer Haberler

        Selde kaybolan Asel'in annesi: Elimden kayıp gitti (4)
        Selde kaybolan Asel'in annesi: Elimden kayıp gitti (4)
        Aksaray OSB'ye 4. genişleme alanı
        Aksaray OSB'ye 4. genişleme alanı
        Selde kaybolan Asel'in annesi: Elimden kayıp gitti (3)
        Selde kaybolan Asel'in annesi: Elimden kayıp gitti (3)
        Selde kaybolan Asel'in annesi: Elimden kayıp gitti (2)
        Selde kaybolan Asel'in annesi: Elimden kayıp gitti (2)
        Aksaray'daki selde mahsur kalanların kurtarılması kamerada
        Aksaray'daki selde mahsur kalanların kurtarılması kamerada
        Aksaray'da selde kaybolan Asel bebeğin ailesi yaşananları anlattı
        Aksaray'da selde kaybolan Asel bebeğin ailesi yaşananları anlattı