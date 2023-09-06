Aksaray'daki selde kaybolan bebek için arama kurtarma çalışmalarına köpekler de dahil edildi Aksaray'da pazar akşamı meydana gelen selde kaybolan 3 aylık bebek Asel Balcan için arama kurtarma çalışmalarına Ankara'dan getirilen eğitimli köpekler de katıldı.

AFAD, jandarma, polis ve UMKE ekipleri, olayın yaşandığı bölgede arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 250 kişiden oluşan ekip yaklaşık 15 kilometrelik alanda Asel bebeği arıyor.

Selin vurduğu yola paralel su kanalı ve çevresi adım adım taranırken bebeğe dair henüz herhangi bir ize rastlanmadı.

Öte yandan arama kurtarma çalışmaları için Ankara'dan getirilen eğitimli köpekler de bugün çalışmalara katıldı.

Daha önce bölgedeki balçık nedeniyle koku alamadığı için bekletilen köpekler, arazinin uygun hale gelmesiyle bu sabah arama kurtarma çalışmalarına dahil edildi.

Aksaray'ın Kireçlik mevkisinde 3 Eylül Pazar akşamı meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi kurtarılmış, kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.