Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        İngiltere vatandaşı Louıse Jane Garderton, Aksaray'da Müslüman oldu

        İngiltere vatandaşı Louıse Jane Garderton, eşiyle birlikte geldiği Aksaray'da, Müftülükte düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 13:35 Güncelleme: 06.09.2023 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        İngiltere vatandaşı Louıse Jane Garderton, Aksaray'da Müslüman oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eşi Durmuş Aygün ile İngiltere'de yaşayan Jane Garderton, İslam dinini araştırıp etkilendikten sonra Müslüman olmaya karar verdi.

        Bir süre sonra Aygün ile geldiği Aksaray'da İl Müftülüğü'ne başvuran Garderton için ihtida merasimi düzenlendi.

        Merasimde İl Müftü Vekili Mahmut Çelikoğlu, Louıse Jane Garderton'a İslam'ın temel esasları ile ilgili bilgi verdi.

        Ardından şahitler huzurunda kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Garderton, "Filiz" ismini aldı. Merasim, dua ile tamamlandı.

        Çelikoğlu, Filiz'i tebrik ederek ihtida belgesi ile Kur'an-ı Kerim ve ilmihal hediye etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 4'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 4'e yükseldi!
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul barajlarında son durum!
        İstanbul barajlarında son durum!
        Irmakta feci ölüm! İki kuzenin kullandığı jet skiler çarpıştı
        Irmakta feci ölüm! İki kuzenin kullandığı jet skiler çarpıştı
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        Eski sevgilisi tarafından öldürüldü!
        Eski sevgilisi tarafından öldürüldü!
        Yolcu ishal oldu, uçak geri döndü!
        Yolcu ishal oldu, uçak geri döndü!
        Beşiktaş Park, finallere aday!
        Beşiktaş Park, finallere aday!
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!
        ABD'den Kuzey Kore'ye uyarı
        ABD'den Kuzey Kore'ye uyarı
        Türkiye, İngiltere müzelerindeki Anadolu'ya ait eserlerin iadesi için devrede
        Türkiye, İngiltere müzelerindeki Anadolu'ya ait eserlerin iadesi için devrede
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Yunanistan tarihinin en şiddetli yağışı!
        Yunanistan tarihinin en şiddetli yağışı!
        Ek MTV'de son gün!
        Ek MTV'de son gün!
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Hindistan adını mı değiştiriyor?

        Benzer Haberler

        Selde kaybolan Asel'i kadavra köpekleri arıyor
        Selde kaybolan Asel'i kadavra köpekleri arıyor
        Aksaray'daki selde kaybolan bebek için arama kurtarma çalışmalarına köpekle...
        Aksaray'daki selde kaybolan bebek için arama kurtarma çalışmalarına köpekle...
        Aksaray'da otomobilin çarptığı sürüde 15 koyun telef oldu
        Aksaray'da otomobilin çarptığı sürüde 15 koyun telef oldu
        Seyir halindeki otomobilin kaputuna uzanıp, öndeki aracı ayaklarıyla itti;...
        Seyir halindeki otomobilin kaputuna uzanıp, öndeki aracı ayaklarıyla itti;...
        Selde kaybolan Asel'in annesi: Elimden kayıp gitti (4)
        Selde kaybolan Asel'in annesi: Elimden kayıp gitti (4)
        GÜNCELLEME - Aksaray'daki selde kaybolan bebek için arama kurtarma çalışmal...
        GÜNCELLEME - Aksaray'daki selde kaybolan bebek için arama kurtarma çalışmal...