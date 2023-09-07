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        Aksaray'daki sel felaketinde eşini kaybeden vatandaş yaşadıklarını anlattı:

        TANER AYDIN - AĞIT ERDİ ULUKAYA - Aksaray'da pazar akşamı başlayan sağanak sonrası Ihlara yolu Kireçlik mevkiinde meydana gelen selde 34 yıllık eşini kaybeden Çapan En, yaşadıklarını unutamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 11:34 Güncelleme: 07.09.2023 - 11:34
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        Aksaray'daki sel felaketinde eşini kaybeden vatandaş yaşadıklarını anlattı:
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        Bölgede çiftçilikle uğraşan En, yağış sırasında bir akaryakıt istasyonuna sığınarak, eşiyle yağmurun dinmesini bekledi.

        Bir süre sonra çiftin bulunduğu otomobil suya kapıldı. Yaklaşık 700 metre selde sürüklenen araçtan kendi imkanlarıyla dışarıya çıkan En, eşi Gülseren'i ise kurtaramadı.

        Gece saatlerinde eşinin cansız bedenine ulaşıldığı haberini alan ve Aksaray il merkezine 15 kilometre mesafedeki Gücünkaya köyündeki evinde taziyeleri kabul eden iki çocuk babası Çapan En, yaşadıklarını AA muhabiriyle paylaştı.

        En, aile dostlarını ziyaretinin ardından Aksaray'dan dönerken, bölgede yağmurun şiddetlendiğini ifade ederek, "Akşam saatleri araçla eve doğru gidiyorduk. Yağmur öyle kuvvetli yağıyordu ki önümü göremiyordum. Bu nedenle Kireçlik mevkisindeki bir akaryakıt istasyonuna sığındık." diye konuştu.

        Çapan En, yağmurun dinmesini bekledikleri sırada, akaryakıt istasyonunun sağından ve solundan sel sularının gelmeye başladığını dile getirdi.

        Selin aracı sürüklemeye başladığını anlatan En, "Sanki baraj patlamış gibi, o sel geldi bizi aldı, gitti. Araç içerisinde yaklaşık 600-700 metre ırmak yatağında sürüklendik." dedi.

        - "Hanım gitti, ben kaldım"

        Bu sırada suyla dolan otomobilde nefes almakta zorlandıklarını aktaran En, şunları kaydetti:

        "Aracın camını açıp bir süre nefes aldıktan sonra, söğüt ağaçlarının arasında olduğumu fark ettim. Kendi imkanımla otomobilden atlayıp bir söğüt ağacına tutundum. Tuttuğum dal kırıldı, ancak başka bir ağaca tutunarak orada kaldım. Eşim selde giden aracın içinde kaldı. Hanım gitti, ben kaldım. Yaklaşık 2,5 saat sonra arama kurtarma ekiplerince bulunduğum yerden kurtarıldım."

        Aksaray'ın Kireçlik mevkiinde, 3 Eylül akşamı yaşanan sel sonrası Gülseren En hayatını kaybetmiş, 14 kişi kurtarılmıştı. Selde kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

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