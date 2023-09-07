AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Aksaray'da konuştu: AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Dün orta vadeli plan açıklandı. 2026'ya kadar hangi adımlarla, hangi işleri yaparak nereye varacağımızı anlatan bir planlama içerisindeyiz. Artık odaklandığımız şey insanımızın temel meselelerini adım adım çözebilmek için gayret sarf etmek." dedi.

Zengin, partisinin Aksaray il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhur İttifakı'nın büyük bir başarı elde ettiğini söyledi.

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bütün işlerin samimi olduğunu ifade eden Zengin, "Biz inanmadığımız bir şeyi ifade etmedik. Olmadığımız bir karaktere, olmadığımız bir kimliğe bürünmedik. Kendimiz olmaya çalıştık. Kendimiz olarak var olurken de sadece kendimiz için bir şey istemedik. Bizimle aynı görüşte olsun ya da olmasın, bizimle aynı dinden olsun ya da olmasın, bizimle aynı kimlikten olsun ya da olmasın ve hatta bize oy versin ya da vermesin biz bugüne kadar bütün o insanların hakkını, hukukunu, adaletini korumak üzere siyaset yaptık." diye konuştu.

Zengin, Türkiye'nin daha parlak bir noktaya gelebilmesi için bu hakiki, samimi siyaset anlayışının sadece iktidarda değil, muhalefette de olması gerektiğini vurguladı.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye'de sosyal ve ekonomik olarak büyük bir yıkıma neden olduğunu dile getiren Zengin, depremin yaralarının sarılması için herkesin çalıştığını belirtti.

- "Ortak bir hedefimiz var"

AK Parti iktidarının verdiği sözleri tuttuğunu anlatan Zengin, şunları kaydetti:

"Dün orta vadeli plan açıklandı. 2026'ya kadar hangi adımlarla, hangi işleri yaparak nereye varacağımızı anlatan bir planlama içerisindeyiz. Artık odaklandığımız şey insanımızın temel meselelerini adım adım çözebilmek için gayret sarf etmek. Bu yolda giderken önümüzde tekrar bir seçim var. AK Parti bir ivme yakaladı. Bu ivmenin hiç hız kesmemesi için yerel seçimlerde yapacağımız şeyler bizim için çok önem arz ediyor. Ortak bir hedefimiz var. Bizim için küçük-büyük diye bir şey yok. Ha bir beldede seçim, ha bir ilçede seçim. İstanbul'un da bizim için bir farkı yok. Biz aynı mantıkla, aynı gayretle çalışıyoruz. Bunları tek tek kazandığımızda aslında büyük bir başarı inşa etmiş oluyoruz. Cumhur İttifakı'nın ivmesinin hızla devam edebilmesi, problemlerin çözümünde hızın kesilmemesi için yerel seçimler bizim için çok önem ifade ediyor."

Zengin, daha sonra Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.