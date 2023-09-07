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        AK Parti Grup Başkanvekili Zengin Aksaray'da Konukevi temel atma törenine katıldı

        AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Hastalık çok zor. Uzun süre hastanede kalmak gerekiyor. Hastalarımızın ne kadar zor şartlarda bakıldığını, ailelerin de ne kadar sıkıntı yaşadığını biliyorum. Çok uzun süren tedaviler oluyor. İşte bunlarda kalacak yer arama telaşı olmasın diye şehrimiz, başta belediye başkanımız olmak üzere çok güzel bir projeyi hayata geçiriyorlar." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 17:13 Güncelleme: 07.09.2023 - 17:13
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        AK Parti Grup Başkanvekili Zengin Aksaray'da Konukevi temel atma törenine katıldı
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        Zengin, Aksaray Belediyesi Hasta Yakını Konukevi ve Külliyesi temel atma töreninde, medeniyet değerlerinin korunması gerektiğini, hastaya hürmetin de bunlardan biri olduğunu dile getirdi.

        Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 900 yatak kapasiteli olduğunu hatırlatan Zengin, "Hastalık çok zor. Uzun süre hastanede kalmak gerekiyor. Hastalarımızın ne kadar zor şartlarda bakıldığını, ailelerin de ne kadar sıkıntı yaşadığını biliyorum. Çok uzun süren tedaviler oluyor. İşte bunlarda kalacak yer arama telaşı olmasın diye şehrimiz, başta Belediye Başkanımız olmak üzere çok güzel bir projeyi hayata geçiriyorlar. Burada ihtiyacı olan insanlar ücretsiz kalıp, hastalarını daha yakından takip edebilecekler. O yüzden bu projenin her şeyden önce insanların rızasını, devamında Allah rızasını kazanmak için yapılan bir iş olduğunun altını çizmek lazım. İnsana hizmet ettiğimiz zaman da Rabbimize hizmet etmiş oluyoruz." diye konuştu.

        Zengin, konukevinin cami ve hastane ile bütünleşeceğini ifade ederek, bölgenin yeni bir yaşam alanı olacağını söyledi.

        Aksaray'a ilk defa geldiğini belirten Zengin, şunları kaydetti:

        "AK Parti'nin neferleri olarak, her birimiz şehrimizin gelişmesi için gayret sarf ederken bugün burada da seçimlerden sonra sizlerle bir araya gelerek hem geçirdiğimiz süreci bir değerlendirmek hem de hemen yanı başımızda yeni bir seçim var, o seçime giderken teşkilatlarımıza beraber güç birliğimizin altını çizmek, şehrimiz ne ihtiyacı var onları tekrar bir görmek, gözden geçirmek ama en önemlisi de kendi siyasetinizi büyütmek, kardeşliğimizi büyütmek için biz buradayız."

        Temel atma törenine Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AK Parti Aksaray milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer de katıldı.

        Zengin ve beraberindekiler daha sonra 3 Eylül Pazar akşamı meydana gelen selde kaybolan 3 aylık Asel Balcan'ın anne ve babasını ziyaret etti.

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