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        GÜNCELLEME - Aksaray'daki selde kaybolan bebek için arama kurtarma çalışmaları sürüyor

        Aksaray'da meydana gelen selde kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları 5'inci gününde de devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 19:48 Güncelleme: 07.09.2023 - 19:48
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        GÜNCELLEME - Aksaray'daki selde kaybolan bebek için arama kurtarma çalışmaları sürüyor
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        AFAD, jandarma, polis, UMKE ve gönüllü ekipler, olayın yaşandığı bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Arama çalışmalarına eğitimli köpekler de destek veriyor. Asel bebeğin amcası ve dedesi de çalışmaları yakından takip ediyor.

        Bölgedeki iki köprüde biriken ağaç kütleleri ve selin sürüdüğü atıklar, iş makineleriyle kaldırıldı. Regülatör bölgesi ve Melendiz Çayı'nda da Asel bebek, su altı arama ekibince aranıyor.

        Aksaray'ın Kireçlik mevkisinde 3 Eylül Pazar akşamı meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi kurtarılmış, kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

        - "Asel bebeğimize tüm aramalarımıza rağmen ulaşamadık"

        Aksaray Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ilk andan itibaren ekiplerin aralıksız olarak özveri ile çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

        Teknolojik cihaz ve araçlarla aramaların devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Sel afetinin bugün 5. günündeyiz. Maalesef selde kaybolan Asel bebeğimize tüm aramalarımıza rağmen ulaşamadık. Sel afetinin geniş bir alanda meydana gelmesi, alanda aramayı zorlaştıran etkenlerin var olmasına rağmen 7/24 esasına bağlı kalarak 408 personelimiz çalışmalara devam etti. Tüm afet alanları ayrıntılar titizlikle değerlendirilerek ekiplerimiz tarafından, arama çalışmaları umutla devam etmektedir. Asel bebeğimizi bulabilme ümidimizi kaybetmeden arama çalışmalarına devam etmekteyiz."

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