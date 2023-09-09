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        Aksaray'da motosikletin selesine giren yılanı itfaiyeciler çıkardı

        Aksaray'da bir motosikletin selesine giren yılanı, itfaiye ekibi çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 15:03 Güncelleme: 09.09.2023 - 15:03
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        Aksaray'da motosikletin selesine giren yılanı itfaiyeciler çıkardı
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        Şamlı Mahallesi'nde 51 AFC 401 plakalı motosikletin sürücüsü, akaryakıt almak için geldiği istasyonda, depoyu açarken selenin altında yılan olduğunu fark etti.

        Sürücü ve istasyon görevlilerinin ihbarı üzerine benzinliğe itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin aparat kullanarak motosikletin selesinden çıkardığı yılan doğaya bırakıldı.

        Yılanın seleden çıkarılması istasyonun güvenlik kamerasına ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

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