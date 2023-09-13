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        Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 11:43 Güncelleme: 13.09.2023 - 11:51
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        Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli tutuklandı
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        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, H.Ö, H.Ç. ve F.G'nin zaman zaman il dışından uyuşturucu getirerek sattığını belirledi.

        Şüphelilerin ikametlerine düzenlenen operasyonda, bir miktar esrar, bonzai, amfetamin ve suçtan kazanıldığı değerlendirilen 8 bin 900 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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