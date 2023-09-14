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        MHP Aksaray Milletvekili Kaşlı, basın mensuplarıyla buluştu

        Aksaray Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Ramazan Kaşlı, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 15:22 Güncelleme: 14.09.2023 - 15:32
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        MHP Aksaray Milletvekili Kaşlı, basın mensuplarıyla buluştu
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        Kaşlı, beraberindeki il yönetimiyle il başkanlığında basın mensuplarıyla buluştu.

        MHP'nin Türk siyasi tarihindeki duruşuyla ülkenin en güçlü siyasal hareketlerinden biri olduğunu belirten Kaşlı, şöyle konuştu:

        "Pazar günü yapılacak olan il kongresinin ardından Aksaray teşkilatı yerel seçimlere hazır olacağız. Genel merkezimizin çalışmaları doğrultusunda seçimlerde yarışı sürdüreceğiz. Teşkilat olarak parti ayrımı yapmaksızın Aksaraylı vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyerek sorunlarına çözüm bulma gayreti gösterdik. Yerel seçimler öncesi ve sonrasında da vatandaşlarımızın elçisi olmaya devam edeceğiz. Partimizin vatandaşlarımızın güvenini kazanan siyasi anlayışıyla hareket edeceğiz."

        İl Başkanı Mustafa Çölkesen ise 17 Eylül'de düzenlenecek il kongresinde başkanlığa aday olmayacağını belirterek görevini hatasız tamamlamanın gururunu yaşadığını söyledi.

        Program, soru cevabın ardından sona erdi.

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