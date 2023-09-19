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        Aksaray'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

        Aksaray'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 12:05 Güncelleme: 19.09.2023 - 12:33
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        Aksaray'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
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        Aksaray'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, vatan için toprağa düşmüş aziz şehitlerin aileleri ve gazilerin milletin baş tacı olduğunu ifade ettiği konuşmasında, Türk milletinin şanlı tarihinde zorluklara karşı bağımsızlığını canı pahasına korumayı şiar edindiğini ve girdiği her mücadeleden zaferle çıktığını dile getirdi.

        Türkiye Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şubesi Başkanı Mustafa Dağ ise gaziliğin ömür boyu taşınacak bir şeref olduğunu ve bu şerefin ancak mehmetçiklere mahsus olduğunu söyledi.

        Törene, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, protokol üyeleri ile gazi ve şehit aileleri katıldı.

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