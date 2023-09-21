Hollandalı iş insanı ihtiyaç sahibi engellilerin yardımına koşuyor ZEKERİYA KARADAVUT - Hollandalı iş insanı Ron Gezelle, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de ihtiyaç sahibi engellilere yardım elini uzatıyor.

ZEKERİYA KARADAVUT - Hollandalı iş insanı Ron Gezelle, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de ihtiyaç sahibi engellilere yardım elini uzatıyor.

Hollanda ve Çekya'da medikal malzeme işleriyle uğraşan Gezelle, imkanı olmayan engellilere akülü araç, tekerlekli sandalye, hasta asansörü, görme engelli bisikleti ve hasta yatağı gibi malzemeler gönderiyor.

Bu kapsamda daha önce Samsun, Trabzon, Antalya, Muğla, Ankara ve Kırıkkale'deki engelli vatandaşlara akülü araç ve tekerlekli sandalye veren Gezelle, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in konuğu olarak Aksaray Bilim Festivali'ne katıldı.

Gezelle, burada düzenlenen törende 50 akülü araç, 35 tekerlekli sandalye, 26 hasta yatağı, 9 hasta asansörü, 10 engelli görme bisikleti, 5 engelli bisikleti ve birçok yedek parçayı vatandaşlara hediye etti.

Gezelle, AA muhabirine, insanların hayatlarını kolaylaştırmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Başkan Dinçer'le 3 ay önce Hollanda'da bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığını ve Dinçer'in kendisini festivale davet ettiğini belirten Gezelle, şöyle konuştu:

"Burada çok güzel zaman geçirdim. Engellilere birçok malzeme hediye ettim. İnsanların yardımına koşmak kelimelerle anlatılamayacak kadar büyük gurur veriyor. Onların gözündeki o gülümseme bana yetiyor. Sadece burada da değil, Türkiye'nin birçok ilinde buna benzer projeler yaptık. Yani tek tek sayı bilemiyorum ama birçok tır gönderdim. Başkan Dinçer, program sonunda bana plaket verdi. Evimde bu gibi plaketleri koyabilmek için bir köşe yaptırdım. Bunlar beni gururlandırıyor."

Gezelle, iyilik hareketi olarak adlandırdığı bu gibi organizasyonlarda yeni yüzler tanımaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İnsanlara faydalı işler yapmayı kendisine amaç edindiğini ifade eden Gezelle, "İnsanların hayatlarına dokunarak yaşam standartlarını artırmak beni motive ediyor. Türk insanını çok seviyorum. Yardımlarım sağlığım ve ekonomik bütçem el verdikçe artarak devam edecek." dedi.

- "Biz evvela insanız"

Gezelle, yardımların ardından gelen geri bildirimlerin kendisini güçlendiğini vurguladı.

Her faaliyetten sonra daha iyisi için çalıştığını belirten Gezelle, "Meksika, Tayland, Tunus ve Azerbaycan gibi ülkelere de bu gibi organizasyonlarla yardımlarda bulundum. Biz evvela insanız. İyilikte yarışmak istiyoruz. Bugüne kadar bu yolda ilerledim, bundan sonra da böyle devam edeceğim. Hayatın her alanında, zorluklarla mücadele ettim. O mücadelelerden bu iyilikler sayesinde daha da güçlenerek çıktım." diye konuştu.

Akülü araç alan Seval Bülbül ise bu ince düşüncesinden dolayı iş insan Gezelle'ye teşekkür etti.

Bu araç sayesinde evden dışarı rahatlıkla çıkabileceğini belirten Bülbül, "Sürekli yanımda bir kişi olması gerekiyordu, artık rahatlıkla kendi işlerimi yapabileceğim. Engelliler için akülü araç çok önemli. Çok sevindim, bana bu imkanı sağladıkları için. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı sağlayan Gezelle'ye hep dua edeceğim." ifadelerini kullandı.