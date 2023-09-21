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        Aksaray'da kazara kendini vuran çoban hastaneye kaldırıldı

        Aksaray'da havaya ateş etmek isterken kazara kendini vuran çoban yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 12:56 Güncelleme: 21.09.2023 - 13:05
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        Aksaray'da kazara kendini vuran çoban hastaneye kaldırıldı
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        Aksaray'da havaya ateş etmek isterken kazara kendini vuran çoban yaralandı.

        Bahçeli Mahallesi'nde koyunlarını otlatan çoban Ömer Hamdi Çiftçi (24) sahipsiz köpekleri korkutmak için havaya ateş etmek isterken tabancayla kazara kendini vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ayağından yaralanan Çiftçi, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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