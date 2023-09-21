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        Belediye Başkan Dinçer, çalışmaları devam eden Makas Kent Parkı ziyaret etti

        Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, inşaat çalışmaları devam den Makas Kent Park'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 15:26 Güncelleme: 21.09.2023 - 16:15
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        Belediye Başkan Dinçer, çalışmaları devam eden Makas Kent Parkı ziyaret etti
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        Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, inşaat çalışmaları devam den Makas Kent Park'ı ziyaret etti.

        Dinçer ve beraberindekiler Makas Kent Park'ta yetkililerden bilgi aldı.

        Dinçer, çalışmaların büyük oranda tamamlandığını Makas Kent Park'ın ilerleyen günlerde hizmete açılacağını söyledi.

        Aksaray'a modern bir rekreasyon alanı kazandırdıklarını aktaran Dinçer, şöyle konuştu:

        "Şehir sakinlerinin nefes alabileceği ve keyifli zaman geçirebileceği Makas Kent Park'ta çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Park içerisinde kafeterya, bisiklet yolu, yürüyüş yolu, yeşil alanları, yeni nesil oyun grupları, süs havuzu ve modern görüntüsüyle ziyaretçilerini ağırlayacak. Makas Kent Parkı'mızda çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları da devam ediyor. İnşallah yakın zamanda hizmete açacağız."

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