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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig

        Hentbol Kadınlar Süper Lig 5. hafta mücadelesinde İzmir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 29-27 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 16:05 Güncelleme: 23.09.2023 - 16:05
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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
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        Hentbol Kadınlar Süper Lig 5. hafta mücadelesinde İzmir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 29-27 mağlup etti.

        Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 14-14 beraberlikle tamamlandı.

        Büyük çekişmenin yaşandığı müsabakayı İzmir Büyükşehir Belediyespor, 29-27 kazandı.

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