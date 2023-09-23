Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig 5. hafta mücadelesinde İzmir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 29-27 mağlup etti.
Giriş: 23.09.2023 - 16:05 Güncelleme: 23.09.2023 - 16:05
Hentbol Kadınlar Süper Lig 5. hafta mücadelesinde İzmir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 29-27 mağlup etti.
Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 14-14 beraberlikle tamamlandı.
Büyük çekişmenin yaşandığı müsabakayı İzmir Büyükşehir Belediyespor, 29-27 kazandı.