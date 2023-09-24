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        Aksaray'da evde çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti

        Aksaray'da Suriyeli ailenin kaldığı müstakil evde çıkan yangında bir çocuk öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 11:41 Güncelleme: 24.09.2023 - 12:02
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        Aksaray'da evde çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti
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        Aksaray'da Suriyeli ailenin kaldığı müstakil evde çıkan yangında bir çocuk öldü.

        Büyük Bölcek Mahallesi 2404. Sokak'ta Suriyeli bir ailenin kaldığı iki katlı evin zemin katında yangın çıktı.

        Yangın sırasında anne Rahaf ile baba Hüseyin Carruh, kendi imkanlarıyla evden çıktı.

        Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

        Yangında, 6 yaşındaki Cihan Carruh'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

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