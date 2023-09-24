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        Aksaray'da minibüs ile panelvanın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Aksaray'da minibüs ile panelvanın çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 14:05 Güncelleme: 24.09.2023 - 14:05
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        Aksaray'da minibüs ile panelvanın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Aksaray'da minibüs ile panelvanın çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Cansu B. (24) yönetimindeki 42 M 3374 plakalı minibüs, Kılıçaslan Mahallesi Bediüzzaman Bulvarı'nda, Yusuf D. (19) idaresindeki 68 EK 314 plakalı panelvanla çarpıştı.

        Kazada minibüsteki Dilek ve Yağmur A. ile panelvan sürücüsü Yusuf D. ve yanındaki Muhammad F. (31), Gowharı E. (35) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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