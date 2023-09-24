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        Aksaray'da otomobilin tırla çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

        Aksaray'daki trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 21:35 Güncelleme: 24.09.2023 - 21:44
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        Aksaray'da otomobilin tırla çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
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        Aksaray'daki trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        Tamer C. idaresindeki 68 BA 439 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolunun 7. kilometresinde karşı şeritten gelen Ahmet İ. kontrolündeki 45 ZG 603 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan Tamer C, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Diğer aracın sürücüsü Ahmet İ, gazetecilere yaptığı açıklamada, otomobilin karşı şeritten hızla gelerek orta refüje düşüp kendisine çarptığını iddia etti.

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